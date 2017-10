Swadisht é eleito o melhor restaurante oriental de Curitiba

Saboroso ou delicioso é o significado do nome deste restaurante indiano que ocupa, desde 2012, um enorme casarão de dois andares. As paredes vermelhas e cortinas douradas espalhadas pelos diversos ambientes convidam a clientela a se imaginar na Índia. A viagem segue no paladar. Para começar, a maioria pede as porções com quatro samosas, aqueles pasteizinhos recheados com carne e especiarias (R$ 40,00), ou legumes temperados com massala (R$ 38,00), mas vale também experimentar o chicken malai kebab, feito com pedacinhos de frango marinados em ervas finas e assados com requeijão, iogurte e temperos indianos (R$ 54,00). Batizado de swadisht meat special, o medalhão de filé-mignon ao creme de curry, maçã e cogumelo-de-paris e especiarias (R$ 98,00) é um dos pratos principais mais elogiados. Outro que todo mundo quer provar é o kadai prawns, um cozido com camarões em temperos indianos (R$ 104,00). Indicadas para duas pessoas, as sugestões podem vir acompanhadas de arroz com limão e especiarias (R$ 40,00) ou pão com alho e hortelã (R$ 12,00). Na hora da sobremesa, o gulab consiste em bolinhas de leite em pó mergulhadas em calda doce e decoradas com amêndoas e castanha-de-caju (R$ 17,00). Avenida Vicente Machado, 2036, Batel, (41) 30151056 (110 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.) Aberto em 2003. $$$

2º lugar: Aizu

Cardápio e ambiente apropriam-se de elementos refinados. Atrás do balcão, os sushimen fazem bem cortados sashimis e, para o carpaccio servido como entrada, extraem de uma peça de salmão dez lâminas que serão temperadas com flor de sal, azeite de trufa branca e raspas de limão-siciliano (R$ 57,00). A refeição continua com sushis pouco óbvios, como a dupla de ovo de codorna coberto por salmão, gema e ovas, raspas de trufa negra e cebolinha (R$ 42,00). A porção de sushi aizu é montada a partir de oito variedades de peixe, a exemplo de pargo e robalo (R$ 119,00). Fecha a conta a cheesecake de tofu com calda de frutas vermelhas (R$ 26,00). Rua Senador Xavier da Silva, 19, São Francisco, (41) 3043-0420 (55 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. 19h/0h30; fecha dom.). Aberto em 2015. $$$$

3º lugar: Lagundri

Lagundri Sob o comando de Thomas McDougall, chef neozelandês, a cozinha mistura sabores de países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Índia e Indonésia. Chamados de satay kai, os espetinhos de frango marinados em leite de coco temperado são grelhados e servidos junto de curry de amendoim (R$ 25,00, quatro unidades). Outro destaque é o gaeng cak antonina, um curry vermelho com camarão e banana (R$ 95,00). Para a sobremesa, peça o gulab jamu, bolinho de leite em pó frito e mergulhado em calda de especiarias e água de rosas (R$ 20,00). Rua Saldanha Marinho, 1061, centro, (41) 32327758 (80 lugares). 11h30/14h30 e 19h30/23h30 (sáb. só jantar; fecha dom.). Aberto em 2004. $$$$