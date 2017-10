A sexta temporada de House of Cards será a última da série, segundo o site da revista Entertainment Weekly. Apesar de não ter divulgado nenhum anúncio oficial de renovação para a sexta temporada, a Netflix começou a produção dos novos episódios há cerca de duas semanas.

A notícia do cancelamento do seriado vem apenas um dia após o ator Anthony Rapp ter acusado o astro da série, Kevin Spacey, de assédio sexual. Rapp afirma que o episódio aconteceu quando ele tinha apenas 14 anos, em uma festa no apartamento de Spacey. O intérprete de Frank Underwood pediu desculpas em um comunicado, mas afirmou não se lembrar do assédio.

Em comunicado conjunto, a Netflix e a produtora de House of Cards, Media Rights Capital, afirmaram sua preocupação sobre o caso. “A Media Rights Capital e a Netflix estão perturbadas com as notícias da última noite envolvendo Kevin Spacey. Em resposta às revelações, executivos das duas empresas chegaram a Baltimore nesta tarde para se encontrar com nosso elenco e nossa equipe para garantir que eles continuem se sentindo seguros e apoiados. Como previamente agendado, Kevin Spacey não está trabalhando no set no momento.”

Segundo o site TVLine, a decisão de terminar a série na sexta temporada foi tomada meses atrás, não estando relacionada à acusação de assédio. O novo ano do seriado deve estrear em 2018 na Netflix.