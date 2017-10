Paola Carosella se desculpa por pré-julgamento no ‘MasterChef’

Paola Carosella se retratou por um julgamento desastrado durante o episódio do MasterChef Profissionais desta terça-feira. Enquanto o candidato Pablo Oazen preparava um arroz doce com queijo, cardamomo e frutas entre os ingredientes, a chef comentou com os outros jurados que ele deveria ser o eliminado da noite. Na hora de provar o prato, Paola se desculpou: “Se eu pudesse pegar todas as palavras que falei antes, deveria engoli-las e morrer afogada. É uma das melhores sobremesas que já comi na minha vida.”

“Quando você estava cozinhando, falei para os meus colegas que achava que você ia rodar. Cardamomo negro, combinado com queijo de cabra, pimenta e tanta fruta. Foi um prato arriscado”, comentou a chef, antes de concluir. “Se eu estivesse sentada no seu restaurante, pediria mais uma sobremesa dessa.”

O prato de Pablo ainda recebeu elogios de Henrique Fogaça e do francês Erick Jacquin, que afirmou: “Fiquei emocionado. Cada garfada que a gente pega tem um sabor diferente. É genial”.

A eliminada da noite foi Angélica Vitali. A ex-publicitária, destaque da semana anterior, foi criticada por preparar um carré de cordeiro com textura ruim e poucas especiarias. Na primeira prova, os participantes cozinharam ao lado do chef Jun Sakamoto.

O trio composto por Monique, Angélica e Lubyanka preparou um linguado, que foi considerado o pior da noite: “Ridículo, antigo e completamente desnecessário, uma grande decepção”, afirmou Paola, depois de experimentar o prato.