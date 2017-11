O Mar Menino: melhor da cidade e cozinha regional em Fortaleza

Defensor ferrenho da culinária e dos ingredientes do estado, o chef Leonardo Gonçalves costuma dizer que as receitas servidas em seu restaurante seguem os preceitos de uma DOC. Mas ele não se refere à denominação de origem controlada, usada, por exemplo, para disciplinar a produção de vinhos de uma determinada região. A sigla, no caso, é de “denominação de origem cearense”, uma brincadeira criada por ele. Ou melhor, uma provocação. “Se não valorizarmos nossa cultura, ninguém vai fazer isso por nós”, justifica o cozinheiro. Não espere, porém, encontrar clássicos regionais iguais aos de sempre. Entre a tradição e a vanguarda, o chef surpreende paladares com receitas como o rosbife de carne de sol, uma entrada guarnecida de tomate assado na churrasqueira, pesto de rúcula e sementes de girassol (R$ 28,00). Em seguida, o cupim cozido em baixa temperatura por mais de doze horas é finalizado com redução de rapadura e entregue ao lado de purê de batata-doce, farofa de pão mais vinagrete de maxixe com amendoim (R$ 54,00). A mesma farofa recebe o perfume do maracujá para escoltar os camarões grelhados com molho à base de dendê e arroz de castanhas (R$ 58,00). Antes de encerrar, prove a cheesecake de queijo de coalho com goiabada (R$ 16,00). O talento de Gonçalves fica ainda mais evidente quando se opta pelo menu degustação, que deve ser agendado com 24 horas de antecedência e contempla dez etapas (R$ 150,00). No almoço de terça a sexta, são servidos entrada, prato principal e café por R$ 39,00. Avenida Barão de Studart, 1043, Aldeota, ☎ 3039-5359 (70 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015. $$

2º lugar na categoria Melhor da Cidade: Quintal

A casa fca na área de estacionamento do Empório Delitalia. Com a assinatura do chef português Marco Gil, o menu privilegia ingredientes regionais e sazonais. Uma das sugestões, a canela de carneiro é cozida lentamente no vinho e é acompanhada de polenta e legumes (R$ 58,00). Já o camarão grelhado chega à mesa coberto por molho cremoso de coco e jerimum e escoltado por farofa de castanhas, pesto de coentro e macarrão de arroz (R$ 68,00). Na espera pelo prato principal, vale petiscar os nachos de carne de sol com chips de macaxeira, pimentas de cheiro e dedo-de-moça, guacamole e molho de queijo manteiga (R$ 28,00). Durante a semana, no almoço, há bufê com oito tipos de carne, como o filé-mignon ao molho de queijo manteiga, saladas, quinoa e arroz integral (R$ 78,00 o quilo). A extensa carta de vinhos, com mais de 400 rótulos, lista o tinto português Cartuxa EA (R$ 85,00). Avenida Desembargador Moreira, 533, Meireles, ☎ 3133-5010 (90 lugares). 11h30/15h (sex. e sáb. também jantar 18h/23h). Aberto em 2015. $$$

3º lugar na categoria Melhor da Cidade: Cabaña del Primo

A matriz, instalada num agradável imóvel com pé-direito alto, janelões de madeira e cortinas que deixam a luz natural entrar, é o primeiro de três endereços da rede cearense — o segundo funciona no Shopping RioMar e o terceiro abriu as portas em 2015, na cidade de Teresina, no Piauí. O cardápio, recentemente reformulado pela chef Louise Benevides, começa com entradas difíceis de recusar. É o caso das empanadas de carne ou de queijo mussarela, alho-poró e cogumelos (R$ 13,00, com duas unidades) e dos tentáculos de polvo confitado com coulis de pimentão, pesto de coentro e azeite aromatizado com limão e alho (R$ 42,00). Para a etapa seguinte, vêm da parrilla cortes exclusivos como o bife del primo (R$ 79,00, 250 gramas), obtido do contrafilé bovino, e clássicos de primeira linha como o short rib (R$ 65,00, 450 gramas) e o rib eye wagyu (R$ 149,00, 350 gramas). Guarnições como arroz biro-biro (R$ 21,00), purê de batata com azeite de trufas negras (R$ 24,00) e risoto de parmesão com crocante de presunto de Parma (R$ 29,00) são cobradas à parte. O sotaque portenho volta a aparecer na lista das sobremesas, na qual se destacam o alfajor com recheio de doce de leite e cobertura de ganache de chocolate (R$ 18,00) e os churros com doce de leite (R$ 23,00). A maioria dos cerca de 150 vinhos disponíveis é proveniente da importadora Grand Cru, cuja loja funciona anexa ao salão da matriz. O malbec argentino Pulenta La Flor (R$ 98,00) está entre as boas opções. Jardins Open Mall, Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota, ☎ 3244-3691 (124 lugares). 11h30/0h; Shopping RioMar, ☎ 3035-3691 (169 lugares). 11h/0h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar na categoria Brasileiro/Regional: Cantinho do Frango

Menu extenso e porções fartas são marcas do endereço. Composto de carne de sol, baião de dois, paçoca e macaxeira frita, o cantinho pai d’égua serve três pessoas (R$ 64,90). Outro sucesso, o carneiro cozido com arroz de alho e pirão (R$ 66,90) também satisfaz até um trio de clientes. Boa sugestão individual, a língua ao molho madeira acompanha torradas (R$ 21,90). Por fim, a sobremesa eduardo e mônica consiste em sorvete de tapioca com cappuccino quente e cobertura de doce de leite (R$ 14,40). Rua Torres Câmara, 71, Aldeota, ☎ 3224-6112 (350 lugares). 10h/16h (sex. até 23h, sáb. e dom. até 19h); Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408, Parque Manibura, ☎ 3239-2939 (280 lugares). 10h/15h30 (sex. e sáb. até 22h, dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1994. Aqui tem iFood. $

3º lugar na categoria Brasileiro/Regional: Tilápia

Presente em boa parte do cardápio, a tilápia estrela receitas como a viagem ao fundo do mar, que reúne o flé do peixe grelhado, lagosta, camarão e patinha de caranguejo empanados. Ele vem à mesa escoltado por batata rosti e arroz de açafrão com cebola e pimentões (R$ 169,90, para três pessoas). Alternativa ao pescado, a carne de sol com cebola-roxa é guarnecida de macaxeira frita, baião de dois, paçoca e banana à milanesa (R$ 87,90, para duas pessoas). A adega da casa guarda cerca de setenta rótulos, como o chileno Terranoble Carmenère 2016 (R$ 67,00). Rua Vicente Leite, 1131, Meireles, ☎ 3268-1734 (210 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo, dom. 11h/17h30, fecha seg.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$