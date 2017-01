‘La La Land’ também lidera as indicações ao Bafta

Após conquistar as sete estatuetas as quais concorria no Globo de Ouro, entre as quais melhor diretor (Damien Chazelle), atriz (Emma Stone) e ator (Ryan Gosling), o musical norte-americano La La Land: Cantando Estações confirma o status de atual sensação da indústria cinematográfica com 11 indicações ao Bafta, prêmio máximo da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, cujos concorrentes foram anunciando nessa terça-feira.

La La Land é a produção com maior número de indicações, seguido por A Chegada e Animais Noturnos, com nove indicações cada um, e Manchester à Beira-Mar, com seis. Capitão Fantástico, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Até o Último Homem, Lion: Uma Jornada para Casa e Eu, Daniel Blake disputam cinco prêmios cada.

Considerado favorito também ao Oscar, La La Land conta a história de amor entre um pianista e uma aspirante a atriz, e é uma homenagem à era de ouro dos musicais em Hollywood. A pré-estreia no Brasil acontece no dia 12 de janeiro, e entra em circuito comercial a partir do dia 19.

A cerimônia do Bafta será realizada em 12 de fevereiro no teatro Royal Albert Hall, em Londres, e apresentada pelo ator britânico Stephen Fry.

Confira abaixo a lista de indicados ao Bafta:

Melhor Filme

La La Land: Cantando estações

Eu, Daniel Blake

A Chegada

Manchester à Beira-Mar

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Filme britânico

Eu, Daniel Blake

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Notes on Blindness

American Honey

Negação

Sob a Sombra

Filme de diretor, roteirista ou produtor britânico estreante

A Garota Que Tinha Dons

The Hard Stop

Notes on Blindness

The Pass

Under the Shadow

Filme em língua estrangeira

Dheepan: O refúgio

Julieta

Mustang

O filho de Saul

Toni Erdmann

Documentário

A 13ª Emenda

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

Animação

Procurando Dory

Kubo e as Cordas Mágicas

Moana: Um Mar de Aventuras

Zootopia

Direção

La La Land: Cantando Estações

Eu, Daniel Blake

A Chegada

Manchester à Beira-Mar

Animais Noturnos

Roteiro original

A Qualquer Custo

Eu, Daniel Blake

La La Land: Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Roteiro adaptado

A Chegada

Até o Último Homem

Estrelas Além do Tempo

Lion: Uma Jornada para Casa

Animais Noturnos

Ator

Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações)

Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar)

Jake Gyllenhaal (Animais Noturnos)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

Atriz

Emma Stone (La La Land: Cantando Estações)

Amy Adams (A Chegada)

Emily Blunt (A Garota no Trem)

Natalie Portman (Jackie)

Meryl Streep (Florence: Quem é Essa Mulher?)

Ator coadjuvante

Aaron Taylor-Johnson (Animais Noturnos)

Dev Patel (Lion: Uma Jornada para Casa)

Hugh Grant (Florence: Quem é Essa Mulher?)

Jeff Bridges (A Qualquer Custo)

Mahershala Ali (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Atriz coadjuvante

Hayley Squires (Eu, Daniel Blake)

Michelle Williams (“Manchester à Beira-Mar)

Naomie Harris (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Nicole Kidman (Lion: Uma Jornada para Casa)

Viola Davis (Cercas)

Canção original

A Chegada

Jackie

La La Land: Cantando Estações

Lion: Uma Jornada para Casa

Animais Noturnos

Fotografia

A Chegada

A Qualquer Custo

La La Land: Cantando Estações

Lion: Uma Jornada para Casa

Animais Noturnos

Edição

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar

Animais Noturnos

Design de produção

Doutor Estranho

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Florence: Quem é Essa Mulher?

Jackie

La La Land: Cantando Estações

Cabelo e maquiagem

Doutor Estranho

Florence: Quem é Essa Mulher?

Até o Último Homem

Animais Noturnos

Rogue One: Uma História Star Wars

Som

A Chegada

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Efeitos visuais

A Chegada

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Mogli: O Menino Lobo

Rogue One: Uma História Star Wars

Doutor Estranho

Curta-metragem de animação britânico

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

Curta-metragem britânico

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

Revelação (voto do público)

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Ruth Negga

Tom Holland

(Com agência France Presse)