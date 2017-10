HoP’n Roll Brewpub tem a melhor carta de cervejas de Curitiba

A combinação é imbatível: bandas como Black Sabbath e AC/DC a todo o volume nas caixas de som, petiscos caprichados e uma robusta carta de cervejas, com cerca de 120 sugestões. Os chopes, em geral de cervejarias paranaenses, jorram de 32 torneiras enfileiradas sobre o balcão. Se estiverem engatados, vale a pena provar o tripel monasterium da Natbier (R$ 24,00), do município de Palmeira, e o Scorcher IPA, da americana Brooklyn (R$ 21,00). Uma boa pedida para ampliar o repertório cervejeiro é a tábua de degustação chamada beer trip, sobre a qual chegam seis canecas de 50 mililitros com os chopes que você preferir (R$ 25,00). Em uma microcervejaria separada por uma parede de vidro, o pub produz sete rótulos sazonais, a exemplo do Hop Pamela Anderson (R$ 13,00), servido em uma torneira que emula a volumosa marca registrada da atriz americana. Os interessados em preparar a própria cerveja no local pagam R$ 650,00 pela brassagem, que rende cerca de 40 litros — é preciso agendá-la com antecedência. Para mastigar, fazem enorme sucesso as asinhas de frango picantes marinadas na cerveja (R$ 24,00) e hambúrgueres como o old school, feito com costela, tomate, bacon, cebola-roxa e maionese (R$ 26,00). Rua Mateus Leme, 950, Centro Cívico, (41) 3408-4486 (280 lugares). 17h30/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2011.

2º lugar: O Pensador

Provolone, tomate seco, pão, molho barbecue e alho são os complementos que reforçam a porção de linguiça fina grelhada (R$ 22,00, para duas pessoas). No cardápio de cervejas artesanais, há 24 tipos de chope. O mais pedido é o Mutum Cavalo IPA, da Ignoru’s. Ele preenche o copo de 400 mililitros ao custo de R$ 18,00. Entre outras possibilidades com o mesmo volume, o Fortuna Vanillla Stout e o Dum Jan Kubis saem por R$ 15,00 cada um. Rua Visconde do Rio Branco, 766, Mercês, (41) 3154-0011 (70 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 2005.

3º lugar: Cervejaria da Vila

Diante dos catorze bicos de chope, para levar ou beber na hora, a clientela não costuma titubear ao escolher o IPA da Bastards, líder de pedidos a R$ 10,90 (350 mililitros) ou R$ 17,40 (500 mililitros). Na carta que relaciona oitenta rótulos de cerveja, aparece a encorpada Morada Double Vienna (R$ 24,00 a long neck). Para tabelar com as bebidas, é compartilhável a porção de linguiça de pernil com damasco e castanha-do-pará (R$ 29,90 na companhia de uma porção de pão francês). Rua Mateus Leme, 2631, Bom Retiro, (41) 3015-4620 (74 lugares). 17h/1h. Aberto em 2004.