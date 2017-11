Harry conta que pediu Meghan em casamento enquanto cozinhavam

O príncipe britânico Harry e sua noiva, a atriz americana Meghan Markle, deram sua primeira entrevista juntos, à BBC, e revelaram detalhes de seu noivado, cuja notícia movimentou as redes sociais nesta segunda-feira. Animado, o casal contou que a paixão surgiu rapidamente e a proposta de casamento envolveu uma receita de frango assado.

Questionados sobre como se conheceram, eles contaram que foi em um encontro às escuras armado por uma amiga em comum. Em julho de 2016, eles marcaram de tomar um drinque. Ela não sabia muito sobre a família real e ele nunca tinha assistido a um único episódio da série Suits, pelo qual Meghan é mais conhecida. “Eu fiquei lindamente surpreso quando entrei no salão e a vi sentada ali”, lembrou Harry sobre sua primeira impressão. “Pensei: ‘Eu vou ter que melhorar minhas jogadas”.

Pouco tempo depois de se conhecerem, já estavam abertos a repetir a dose. “O que a gente vai fazer amanhã? Devíamos nos ver de novo”, teria dito a atriz. Mesmo com ela ocupada em um trabalho e ele prestes a embarcar para a África, eles deram um jeito de combinar suas agendas. Após o segundo encontro, no mesmo mês, Harry a convenceu a viajarem até Botswana, onde acamparam sob as estrelas. “Nós nos mostramos como somos de verdade, o que foi crucial para ter certeza de que nós tínhamos uma chance de nos conhecer”, ele disse. Pudemos ter tempo de realmente nos conectar e não passamos mais de duas semanas sem nos ver, mesmo quando estávamos obviamente tendo uma relação à distância”, Meghan explica.

A proposta de casamento veio de forma um tanto atrapalhada. Segundo Harry, eles “tentavam” cozinhar um frango no Chalé Nottingham, na área dos jardins do Palácio de Kensington, em Londres. “Foi doce e natural e muito romântico”, derrete-se a noiva. “Ele se ajoelhou. Na verdade, eu mal consegui deixar que ele terminasse de me propor. Falei: ‘Posso dizer sim agora?'”, confessou, animada. “A gente se abraçou e de repente havia um anel no meu dedo”, ele relembra. “Perguntei: ‘Posso te dar o anel?’ E ela: ‘Oh, sim! O anel!’ O anel leva pedras de diamantes que pertenciam a Diana, mãe de Harry e William.

Questionado se sua mãe aprovaria o relacionamento, Harry afirmou que elas seriam muito próximas. “Eu acho que minha mãe iria parar na Lua saltando de felicidade”, empolgou-se. “Em dias como esse, eu realmente sinto falta de não tê-la por perto e não poder compartilhar com ela uma boa notícia, mas com o anel e tudo mais, ela está conosco com certeza saltando por todo lado”.