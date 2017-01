George R.R. Martin dá update sobre novo livro: ‘Talvez neste ano’

O maior mistério de Game of Thrones não é quem vai morrer ou sobreviver, ou quem vai terminar a saga sentado no Trono de Ferro, mas sim quando George R.R. Martin vai lançar o próximo livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem à série da HBO. Respondendo a um fã em seu blog, o autor disse que o tão aguardado próximo volume, intitulado Winds of Winter, deve ser lançado neste ano. Martin também observou que ele já pensou a mesma coisa em 2016.

“Ainda não está terminado, mas eu fiz progressos”, escreveu Martin no blog. “Não foi um progresso tão grande quanto eu esperava um ano atrás, quando eu pensei que fosse ter terminado até agora. Acho que vai sair este ano. (Mas, eu pensei a mesma coisa no ano passado)”, completou.

A última grande atualização oficial de Martin sobre o assunto foi em janeiro de 2016, quando ele anunciou que Winds of Winter não estaria pronto até que Game of Thrones retornasse para sua sexta temporada (encerrada em junho passado). “Infelizmente, a escrita não foi tão rápida ou tão bem como eu teria gostado. Você pode culpar minhas viagens ou minhas postagens no blog ou as distrações de outros projetos. Você pode culpar a minha idade, e talvez isso tenha tido um impacto também … mas que a verdade seja dita, Às vezes a escrita vai bem e às vezes não”, lamentou na época.

Depois do desabafo, o escritor ainda divulgou um capítulo inédito do livro em maio de 2016, e em dezembro disse que estava terminando alguns dos capítulos mais sombrios que já escreveu.

Com o atraso do lançamento do novo volume, a série da HBO passou a retratar acontecimentos que os leitores da saga ainda não conheciam, mas Martin garante que muita coisa será diferente nos livros. Ainda é possível que Winds of Winter saía antes de Game of Thrones retornar para a sua sétima temporada, que teve sua estreia adiada do usual mês de abril para junho ou julho.