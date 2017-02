Filme ‘Dez Mandamentos’ estreia na Argentina, Uruguai e Bolívia

Os Dez Mandamentos está fazendo carreira internacional. Depois da novela ser exibida na Argentina pelo canal Telefe, o filme derivado do folhetim vai ganhar estreia nos cinemas da Argentina, Uruguai e Bolívia, com o nome de Moisés y los Diez Mandamientos.

Na Argentina, o longa entra em cartaz em 23 de fevereiro. No Uruguai, ele estreia em 2 de março e, na Bolívia, em 6 de abril. Nos primeiros dois países, haverá uma festa de lançamento com a presença dos atores Guilherme Winter (Moisés), Sidney Sampaio (Josué) e Giselle Itié (Zípora).

No Brasil, Os Dez Mandamentos estreou em janeiro de 2016 e foi o filme nacional que teve o maior número de ingressos vendidos. Mas algumas sessões nos cinemas, apesar de estarem com os ingressos esgotados, tinham várias poltronas vazias. Reportagem do site de VEJA revelou que a Igreja Universal do Reino de Deus, comandada por Edir Macedo, dono da Record, estava incentivando bispos e pastores a mobilizar fiéis para comprar ingressos.