Ed Sheeran abandona Twitter: ‘só postam maldades’

Ed Sheeran abandonou outra rede social. Sem celular desde 2015 — período em que também abandonou o Instagram — o cantor contou ao jornal britânico The Sun nesta segunda-feira que desistiu de seu perfil no Twitter, e não pretende voltar atrás. “Não consigo ler aquilo. Só tem pessoas sendo más.” Para ele, o site é como um ciclo vicioso de pessoas assumindo coisas e envolvendo os outros em seus problemas.

Apesar de ter conquistado a simpatia de uma legião de fãs ao redor do mundo, Sheeran ainda se deixa abalar por comentários maldosos nas redes sociais: “Um comentário pode arruinar o dia. Eu fico tentando entender porque as pessoas me detestam tanto”. Ele citou um exemplo de quando foi vítima de ódio no Twitter: “Os fãs da Lady Gaga leram uma entrevista minha, imaginaram que eu estava falando dela e destilaram ódio. E eu nem estava falando dela”

Ed não acredita que a rede social fará falta em sua vida: “Tenho pessoas, como o meu pai, que ainda vão conversar comigo. Não preciso de alguém aleatório me chamando de qualquer coisa”. O perfil do cantor no Twitter, no entanto, não será desativado, e continuará a receber postagens automáticas sobre seus trabalhos, como aconteceu por um longo período com seu Instagram, que só recentemente voltou a ter fotos mais pessoais do britânico.