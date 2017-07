Diretor de ‘Batman’ descartou roteiro de Ben Affleck

Ben Affleck pode ser o novo Batman, mas o filme será de Matt Reeves. O diretor assumiu o cargo de diretor depois de Affleck abandonar a posição, e logo dispensou o roteiro escrito pelo ator e Geoff Johns, escritor da DC Comics. “É uma história nova. Estamos começando de novo. Estou bastante animado, acho que será divertido”, comentou Reeves durante participação no podcast Happy Sad Confused, da MTV.

Em outra entrevista, publicada nesta quarta-feira pelo site Uproxx, o diretor comentou o processo de produção do The Batman: “Quando cheguei, já disse: ‘vocês me perguntaram se estou interessado na franquia. Eu estou. Amo o Batman. Amo desde que era criança. Mas estou interessado em fazê-lo de uma forma específica, e se vocês não estiverem de acordo, tudo bem’”. Matt Reeves ainda salientou que não irá tolerar que as coisas desviem do curso que ele propôs. “Eu sempre vou ficar feliz em não fazer algo. Na verdade, estou sempre procurando um motivo para dizer não”.

Ben Affleck deixou a direção do filme em janeiro deste ano, alegando que não conseguiria lidar com a função dupla de atuar e dirigir. O ator volta aos cinemas no uniforme do Homem-Morcego em novembro, com o filme Liga da Justiça. Já a mais recente produção de Reeves, Planeta dos Macacos: A Guerra, estreia no Brasil em 3 de agosto.