Depois de Gisele, Kendall Jenner deixa Neymar para trás

Kendall Jenner ultrapassou o número de seguidores do jogador Neymar no Instagram. A modelo, que também desbancou Gisele Bündchen como modelo mais bem paga do ano, já possui quase 84, 9 milhões de seguidores, enquanto o jogador se mantém como a celebridade brasileira mais popular na rede social, com 84,5 milhões.

A meia-irmã de Kim Kardashian já tinha grande popularidade antes de iniciar carreira na moda, por causa do reality show que mostra a família formada por socialites, Keeping Up With The Kardashians, exibido pelo canal E!. Nos últimos dois anos, no entanto, Kendall dobrou o seu número de seguidores no Instagram. Aos 22 anos, já foi eleita uma das adolescentes mais influentes pela revista Time e desfilou para grifes como Chanel, Balmain e Victoria’s Secrets.