Débora Nascimento e José Loreto anunciam primeira gravidez

A atriz Débora Nascimento, que é casada com o ator José Loreto, anunciou em seu Instagram que está grávida de sua primeira filha. Além do sexo do bebê, eles fizeram questão de já contar o nome escolhido: Bella.

“Amor multiplicado. Agora somos três. Débora, José, Bella”, publicou Débora na rede social. “Estamos grávidos, e o fruto desse amor chama Bella!”, complementou José.

Amor multiplicado. Agora somos três. Débora.José.Bella. #EstamosGrávidos A post shared by Débora Nascimento (@debranascimento) on Oct 4, 2017 at 10:38am PDT

Loreto e Débora se conheceram durante as gravações da novela Avenida Brasil, em 2012. Três anos mais tarde o casal oficializou a união em cerimônia no Deserto de Dubai, no Emirados Árabes.