Convidado diz que não se lembra de comentário de William Waack

Paulo Sotero, convidado do Jornal da Globo que aparece junto com o jornalista William Waack no vídeo que começou a circular nesta quarta-feira nas redes sociais, afirma que não se lembra do momento em que o apresentador fez um comentário que vem sendo apontado como racista na internet. No clipe, feito minutos antes de o jornalista entrar no ar para tratar das eleições americanas, no ano passado, Waack diz: “Tá buzinando por que, seu m… do c…?”, ao reclamar de uma buzina que soa na rua. Em seguida, ele balbucia: “Você é um, não vou nem falar, eu sei quem é…” E depois continua com um trecho em que parece dizer: “É preto, é coisa de preto”.

Procurado por VEJA, Sotero, que é diretor do Brazil Institute no Woodrow Wilson International Center for Scholars, em Washington, afirmou que o momento não ficou registrado em sua memória e que não vê graça nenhuma no racismo. “Assisti ao vídeo agora pouco. Não me recordo da cena ou do momento em que ela se deu na transmissão ao vivo da cobertura da eleição presidencial americana no ano passado. Não é algo que tenha ficado registrado na minha memória. A julgar pelo vídeo, reajo a algo que se passa à minha frente no momento em que estou concentrado à espera de um sinal para entrar no ar. No vídeo, não consigo ouvir o que o William me diz. Surpreende-me a informação sobre comentário racista. Não acho graça nenhuma em racismo e não creio que o William tenha postura diferente sobre o assunto”, escreveu, por e-mail.

A reportagem de VEJA telefonou duas vezes para o celular do jornalista, a fim de confirmar o conteúdo do diálogo. Na primeira, quem atendeu (não foi possível identificar se era mesmo Waack) disse que quem responderia seria a Central Globo de Comunicação. Na segunda, após atender o telefone, a ligação foi encerrada em poucos segundos.

Procurada, a Globo não respondeu ao pedido de comentário. Questionada se Waack apresentaria o Jornal da Globo nesta quarta, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que ainda não há definição.