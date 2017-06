Condenado, Lirio Parisotto ataca Luiza Brunet: ‘Patranheira’

O empresário Lirio Parisotto foi condenado a um ano de serviços comunitários e de detenção em regime aberto e dois de vigilância pela acusação de ter agredido a ex-namorada Luiza Brunet, durante uma viagem a Nova York. Apesar da pena leve — Parisotto não irá para a cadeia — e de afirmar que “seria um prazer” prestar serviços à comunidade, o empresário não recebeu bem a sentença, proferida nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça São Paulo. Em uma publicação no Instagram, chamou Luiza Brunet de “patranheira”, ou mentirosa, por, segundo ele, inventar uma “lesão num dedo” da qual foi absolvido ao longo do processo. A defesa do empresário já anunciou que irá recorrer da decisão desta segunda.

O processo teve início após Luiza ser vítima de grave agressão por parte do empresário em Nova York, durante uma viagem em maio do ano passado. Na ocasião, a ex-modelo e atriz teve quatro costelas quebradas, além de lesão no olho esquerdo. Ela também acusou Parisotto de ter lesionado um dedo seu e de agredi-la em um passeio a barco. As duas últimas acusações não prosperaram por falta de provas, mas a agressão de Nova York foi aceita pela Justiça e Parisotto, responsabilizado por ela.

Luiza Brunet ainda entrou com uma ação pedindo a partilha parcial de bens, mediante o reconhecimento e a dissolução de união estável com o empresário. Por conta desse processo, em que pedia metade do patrimônio acumulado pelo empresário entre 2011 e 2016, período em que ela afirma que eles estiveram juntos, Parisotto acusa a ex-modelo de estar de 0lho em seu dinheiro. “Atentem para o financeiro”, escreveu o empresário no mesmo post no Instagram.

Luiza Brunet também fez uso da rede social para comentar a sentença. “Nestes últimos meses, aprendi mais sobre solidariedade. Recebi, de homens e mulheres, apoio e carinho com uma força enorme. A todos, minha imensa gratidão. Não foi fácil me expor, nem será apagar as marcas que a violência me deixou. Mas o que ontem foi vergonha e medo, hoje é força e uma certeza: seguir no combate à violência contra as mulheres. Dei um importante passo, tive coragem para mudar e sempre fiquei ao lado da verdade”, escreveu a ex-modelo.

Confira abaixo, na íntegra, o texto publicado por Parisotto perto da meia-noite desta segunda-feira:

“Relembrado velhas verdades:

Prometi que usaria este canal para esclarecer um episódio desagradável da minha vida, à meus seguidores, aqui esta:

Fui vítima de três acusações:

1) agressão num barco em viagem, na verdade eu que fui agredido a acusação não prosperou, muita cara de pau, muito obrigado Promotor Gaya;

2) lesão num dedo, considerada grave, acabei de ser absolvido, história sem nexo algum, mentiras de duas Patranheiras, muito obrigado Dra Juíza Elaine Cavalcante;

3) sobrou a suposta lesão em NY, foi considerada leve, ou seja a menor possível, mas ainda assim não condiz com os fatos, fui condenado a um ano de serviços comunitários, irei recorrer tenho certeza que a verdade prevalecerá. Aliás fazer serviço comunitário seria um prazer, já faço muita ajuda comunitária. Não vou me delongar no assunto, quem tiver interesse está tudo escrito nas datas deste triste episódio aqui neste canal, só conferir, nada mudei. Atentem para o financeiro. Portanto, muita paz e companheirismo, só assim o amor sobreviverá e vencerá. Adoro vcs, obrigado pela força.”