Chegou a hora de programar as férias de verão

Florianópolis tem tudo para ser o principal point deste verão. São mais de 42 praias paradisíacas de areia branquinha e águas cristalinas, somadas a lagoas, dunas, trilhas na Mata Atlântica e sítios arqueológicos. Além de ser considerada capital da qualidade de vida, a ilha é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros para curtir as festas de fim de ano. Seu principal atrativo é unir belezas naturais, agito, hospitalidade, segurança e sossego.

E essa experiência fica ainda mais completa para quem se hospeda em um resort – é garantia de dias sem estresse. O sistema all inclusive e toda a programação de atividades proporcionam comodidade, diversão e atendimento personalizado. O Costão do Santinho, por exemplo, resort mais famoso de Floripa, pretende atrair pessoas de todas as idades para a festa de Natal.

Para isso, preparou atrações especiais natalinas, que incluem ceia, show exclusivo do cantor Daniel, espetáculos teatrais, chegada do Papai Noel, além das atrações voltadas à família que já ocorrem o ano inteiro. Para quem viaja com crianças é uma ótima opção: os pequenos têm atividades o dia todo, sempre com supervisão dos recreadores, enquanto os pais curtem as instalações do resort e a praia. E a quem busca ainda mais conforto, o Costão oferece o sistema vip inclusive, que supera o tradicional all inclusive em serviços e atividades disponíveis.

Época de descontos Programar com antecedência a viagem de Natal sempre é o melhor caminho para assegurar lugar nas cidades e hospedagens mais desejadas. E a fase ideal é agora, em outubro. No site do Costão do Santinho, há pacotes para o período com economia de até 30%.

Conexão com a natureza e a cultura

Outro atrativo de Florianópolis está na Praia do Santinho, onde se localiza o Costão. Dentro da área do resort, além da escolinha de surfe e mergulho e da prática de sandboard nas dunas, está o Museu Arqueológico. Trata-se de um precioso acervo da arte rupestre local, com pinturas e inscrições em pedras que datam de 5 000 anos.

Também na região, está o Morro das Aranhas, uma reserva ambiental de Mata Atlântica que abarca diferentes ecossistemas naturais protegidos e uma rica biodiversidade de solos, fauna e flora. Ali, é possível fazer trilhas de diferentes níveis de dificuldade.

Floripa também tem fé

Entre as atrações de Natal fora do resort, os fiéis católicos podem reservar um dia da visita a Floripa para concluir o trecho de 21 quilômetros do Caminho de Santiago. Inaugurado em junho deste ano, o chamado Caminho Brasileiro foi reconhecido pela Catedral de Santiago de Compostela e integrado ao trajeto histórico espanhol. Os peregrinos que completarem também os 77 quilômetros na Espanha têm direito a receber a Compostela, o certificado de conclusão do Caminho.