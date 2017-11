O Balcony Bistro está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Balcony Bistro, entre os dias 22 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar de terça a quinta, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: batatas bravas com molho de tomate picante

Prato principal: filé-mignon com molho de chocolate e risoto de alho-poró

Sobremesa: torta de coco cremosa servida com sorvete

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para cerveja Stella Artois ou cerveja Budweiser, suco de abacaxi ou suco de laranja).

BALCONY BISTRO. Rua Frederico Borges, 616, Varjota.