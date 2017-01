Após briga com brasileiros, Azealia Banks é suspensa do Facebook

Nesta semana, a rapper barraqueira Azealia Banks resolveu arranjar briga com os internautas brasileiros e levou a pior, pois teve o seu perfil no Facebook suspenso nesta quarta-feira.

Todo o barraco começou quando ela divulgou vídeos de um quarto em sua casa em que supostamente sacrificava galinhas para rituais religiosos. A rapper recebeu uma indireta da cantora Sia, que não viu com bom gosto a prática. Alguns internautas brasileiros entraram na polêmica e não demorou muito para que Azealia começasse a enviar comentários ofensivos direcionados a eles.

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ (vadia negra) por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, publicou a cantora, iniciando a batalha virtual. “Não sabia que havia internet na favela”, prosseguiu.

Os brasileiros então começaram uma guerra contra a rapper e levantaram a hashtag #denunciemacontadasandalia (fazendo menção à marca de calçados Azaléia), que rapidamente viralizou. Seis dias depois de toda a confusão, o Facebook cancelou a conta dela. Azealia já tinha sido suspensa do Twitter em maio de 2016. O único perfil ainda ativo da rapper é o do Instagram.

A carreira da rapper é envolta em diversas polêmicas. Em junho de 2016, Azealia, que já admitiu ter clareado sua própria pele, empreendeu um ataque racista pelo Twitter a Zayn Malik, ex-One Direction de ascendência paquistanesa, e terminou banida da rede de microblogs. Recentemente, ela também se envolveu em confusão racial com o ator Russel Crowe.