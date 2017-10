A melhor cozinha de peixes e frutos do mar é do Coco Bambu

Fundada em Fortaleza, a marca reúne mais de vinte restaurantes espalhados pelo país, incluindo o de Goiânia, inaugurado em janeiro de 2014. Pode ser difícil de acreditar, mas o amplo salão, com mais de 2 000 metros quadrados distribuídos por quatro pavimentos e capacidade para acomodar 600 pessoas, costuma ficar lotado e não é raro encontrar fila na porta. Uma vez acomodados, os clientes escolhem entre as mais de 200 sugestões do menu, que dá enfoque aos pescados. Entre os abre-alas, por exemplo, lidera as vendas o camarão recife (R$ 49,90), marinado na cerveja, frito e refogado com cebola e alho. A seção de pratos principais é estrelada pelo rede de pescador (R$ 309,00, para quatro pessoas), que consiste em uma caçarola de cobre repleta de ingredientes como lagosta, camarão, mexilhão, peixe e lula grelhados ao molho provençal. Para acompanhar, arroz cremoso de açafrão. Outra pedida de sucesso, o pirarucu à meunière (R$ 118,00, para duas pessoas) apresenta o filé de peixe assado com molho cítrico mais alecrim ao lado de arroz e batata chips. Também não faltam opções de bebidas. Dividida entre dois andares do prédio, a adega é abastecida com os 230 vinhos da carta, caso do que leva o nome da casa. Ele é produzido e engarrafado em Portugal especialmente para a rede e custa R$ 75,00 a garrafa. Flamboyant Shopping Center, (62) 3434-0049 (600 lugares). 11h30/15h30 e 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo até 0h30). Aberto em 2014. $$$

2º lugar: Tucunaré na Chapa

Há mais de vinte anos em funcionamento, o endereço é especializado em pescados. Para abrir o apetite, há a casquinha de siri (R$ 17,90) e o camarão atolado, que traz o crustáceo sob uma massa de batatas (R$ 79,90, com dez unidades). Na sequência, é possível pedir o carro-chefe da casa, o tucunaré feito na chapa, guarnecido de arroz, pirão e vinagrete. A porção serve duas pessoas e é cobrada por peso (R$ 89,90 o quilo). Arroz e purê de batata acompanham a moqueca de pirarucu com banana-da-terra e camarão (R$ 119,90, para duas pessoas). Mais substanciosa, a parrillada de lagosta com camarões grelhados, cebola e pimentões vem à mesa escoltada por purê e satisfaz até três pessoas (R$ 219,90). Avenida T-2, 996, Setor Bueno, ( 62) 3251-2560 (300 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sáb. e dom. 11h/0h). Aberto em 1993. $

3º lugar: Cais Botequim

O ambiente despojado tem uma parede com escritos, mesas de madeira e chão de cimento queimado. O endereço é um híbrido de restaurante e bar especializado em receitas com peixes e outros frutos do mar, como a chapa que reúne lula, polvo, peixe, camarão, brócolis e cebola e vem guarnecida de vinagrete, torradas e pasta de alho (R$ 94,90, para quatro pessoas). Para a etapa principal, reinam pedidas com camarão, caso do bobó (R$ 29,90), do risoto (R$ 29,90) e do fettuccine alfredo com os crustáceos (R$ 29,90). Para acompanhar os pastéis de camarão

(R$ 5,90 a unidade), há cervejas e chopes. Em setembro de 2017, abriu o Cais Express e Choperia, uma segunda unidade com jeitão de boteco. Por lá, de terça a sábado, das 19h às 22h, rola uma concorrida promoção de dobradinha do chope Originale Lager (R$ 8,90 cada caneca). Rua 22, 333, Setor Oeste, (62) 3622-3703 (80 lugares). 17h/1h (fecha dom. e seg.); Avenida 85, 2990, quadra 22, lote 7, Setor Bueno. 11h/15h e 17h/2h (seg. só almoço; fecha dom.). Aberto em 2016. $

Bar Marronzinho

Há 21 anos no mesmo endereço, o restaurante tem cardápio variado, mas ganhou destaque com as receitas de pescado. Para iniciar a refeição, o disco de peixe acompanhado de molho tártaro custa R$ 5,90 a unidade. No rol dos pratos principais, o tucunaré na chapa acompanhado de arroz, salada e pirão de peixe serve até três pessoas (R$ 77,90 o quilo do peixe). As sugestões para quem prefere carne vermelha incluem a picanha maturada (R$ 119,90 o quilo) e a carne de sol (R$ 84,90 o quilo). Ambas são acompanhadas de arroz, feijão-tropeiro e salada. Preenche os copos a cerveja Colorado, por R$ 22,00 a garrafa. Rua Pinheiro Chagas, 244, Setor Sudoeste, (62) 3256-1737 (400 lugares). 18h/0h (sáb. e feriados 11h/0h; dom. 11h/16h). Aberto em 1996. $

Pexin Bar & Restaurante

O espaçoso imóvel situado numa esquina tem capacidade para até 600 pessoas. A maioria delas vai em busca de pedidas à base de peixes e frutos do mar, como a casquinha de siri (R$ 9,00), indicada para iniciar os trabalhos. Para duas pessoas, a moqueca de surubim com camarão vem guarnecida de arroz, pirão e purê de batata (R$ 74,90). O menu apresenta, também, o pintado à araguaia, receita na qual o pescado é coberto por molho de alcaparra e recebe arroz, pirão e batata sautée como guarnições (R$ 136,00, para quatro pessoas). Às quartas e quintas, bolinhos de bacalhau e de arroz, iscas de peixe e outros petiscos circulam pelo salão no formato de rodízio (R$ 74,90 o casal). A comilança é animada pelos goles de cerveja Original (R$ 10,80). Rua 1135, 15, Setor Marista, (62) 3281-5939 (600 lugares). 16h/23h30 (sáb. 10h/1h; dom. 10h/17h; fecha seg.). Aberto em 1992. Aqui tem iFood. $