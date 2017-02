Fies 2017: inscrições terminam nesta sexta; resultado sai dia 13

Termina nesta sexta-feira, às 23h59 (horário de Brasília), o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2017. O programa do Ministério da Educação (MEC) financia cursos de graduação em instituições privadas. Para se candidatar, os estudantes devem acessar o site fiesselecao.mec.gov.br/. Até as 12h desta sexta, o MEC havia registrado 449.016 inscrições. Nesta edição, são ofertadas 150.000 novas vagas. O resultado e a lista de espera serão divulgados no dia 13.

Como requisito, o candidato deve comprovar renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa da família, ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido no mínimo 450 pontos nas provas do exame, além de ter nota superior a zero na redação.

É possível se inscrever apenas em um único curso e turno entre aqueles com vagas ofertadas. No entanto, o estudante pode alterar sua opção de vaga durante o período de inscrição. A classificação é feita de acordo com as notas no Enem na edição em que tiver obtido a maior média.

A contratação do financiamento estudantil está condicionada àqueles regularmente matriculados em instituições de ensino não gratuitas, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que estão cadastradas no programa. Porém, os interessados podem se inscrever antes de estarem matriculados.

Quem é bolsista parcial do Programa Universidade para Todos (Prouni) também pode usar o Fies para custear os outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação de fiador na contratação do financiamento.

Depois de selecionados, os estudantes devem se cadastrar no Sistema Informatizado do Fies (SisFies) e efetivar sua inscrição em até cinco dias corridos, informando os dados do financiamento a ser contratado. Quem já tem acesso ao financiamento, deve fazer o aditamento do contrato para o segundo semestre até o dia 30 de abril, no site do programa.

Juros do Fies

Atualmente, o Fies atende 1,5 milhão de alunos, com taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano. O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. Neste semestre, o governo reduziu o teto mensal, que passou de 7.000 mil para 5.000 mil reais.

A oferta de vagas do Fies dá prioridade aos cursos de engenharias, formação de professores e áreas de saúde. Além das áreas prioritárias, o programa valoriza os cursos com melhores índices de qualidade em avaliações do Ministério da Educação.