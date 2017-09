Vinho brasileiro de R$ 43 é um dos melhores do mundo, diz ranking

O vinho espumante da uva moscatel feito pela vinícola brasileira Casa Perini foi eleito o quinto melhor do mundo em 2017. A classificação é do rankinkg WWR&S (Ranking Mundial de Vinhos e Bebidas, na sigla em inglês). A garrafa de 750 ml custa 43,50 reais no site do fabricante.

O ranking analisa a qualidade dos produtos com base nas notas recebidas em concursos pelo mundo. Quanto mais importante for a disputa, maior peso tem a classificação. O levantamento é feito pela Associação Mundial de Escritores e Jornalistas de Vinhos e Bebidas (WAWWJ, na sigla em inglês) e analisou mais de 700.000 vinhos na edição deste ano.

A Casa Perini foi fundada em 1970 na cidade gaúcha de Farroupilha. O empresário Benildo Perini criou o negócio como forma ampliar a produção da família, que começou em 1929 com seu pai, João Perini, descendente de italianos.

O primeiro lugar no ranking WWR&S ficou com o syrah Jaraman, da vinícola australiana Taylors, safra de 2014. O fabricante também levou o 2º (Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2013) e o 4º lugares (Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2014). O top 5 é completado pelo espanhol Noe Pedro Ximénez Vors, tinto do tipo jerez.