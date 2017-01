Renan pede ‘rápido esclarecimento’ sobre a morte de Teori

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) afirmou que Teori “se destacou pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras”. Renan completou dizendo que o Brasil e o meio jurídico “perderam um dos seus maiores expoentes” e que roga pelo “rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente.”

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) também destacou que o ministro “engrandeceu” o trabalho do STF com sua “postura firme”. “Sob grande impacto e consternação recebi a informação da morte do ministro Teori Zavascky. O ministro engrandeceu o Supremo Tribunal Federal com uma postura firme, discreta e justa. Neste momento, em nome da Câmara dos Deputados, dirijo meus pensamentos e orações aos familiares e aos milhares de brasileiros que compartilham o sentimento de grande tristeza.”, afirmou.