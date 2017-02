PMs derrubam parte de muro no Rio para saída de viaturas

Como a entrada principal do 27º Batalhão da Polícia Militar, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, estava bloqueada por um grupo de familiares de PMs, agentes do Batalhão derrubaram parte de um muro para sair com os veículos na manhã desta sexta-feira. A denúncia foi feita por mulheres que participam do protesto, segundo as quais quatro viaturas saíram pelo espaço.

“Nós chegamos às 5 horas e desde então nenhum veículo saiu pela entrada principal. Mas por volta das 6 horas percebemos quatro viaturas já fora do Batalhão e vimos o buraco por onde elas passaram”, conta Melina, mulher de um PM. “E teve policial que pulou o muro pra sair para o trabalho”, completa.

“Contávamos com o 13º e com as gratificações, que deveriam ter sido pagas no ano passado e até agora nada. Além disso, as viaturas e os coletes de proteção estão sucateados. Outro dia um policial ficou sem freio na viatura. Se o governo não tivesse roubado tanto, teria dinheiro para essas despesas”, afirma a mulher de outro PM, que não quis se identificar.

O buraco no muro tem cerca de 3 metros de largura e, segundo as mulheres, foi aberta com uma espécie de picareta.

(com Estadão Conteúdo)