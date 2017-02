No quinto dia de caos na segurança, Vitória continua sem ônibus

No quinta dia de caos na segurança pública, Vitória, capital do Espírito Santo, permanece na manhã desta quarta-feira sem ônibus municipais e intermunicipais. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, cerca de 1 200 ônibus municipais e intermunicipais vão permanecer nas garagens.

Na manhã desta terça, parte da frota esteve nas ruas de Vitória – inicialmente, com a frota utilizada aos sábados, de cerca de 60% do total. No período da tarde, no entanto, um motorista teve a moto roubada a caminho do trabalho e outro sofreu uma tentativa de sequestro do ônibus.

Desde sábado, a população da capital e da região metropolitana de Vitória sofre com a falta de segurança nas ruas. O caos começou a se instalar quando familiares de policiais militares passaram a protestar em frente aos batalhões impedindo a saída dos veículos, o que deixou as ruas praticamente sem policiamento.

Os PMs, que são proibidos por lei de fazer greve, reivindicam reajuste salarial e pagamento de auxílio-alimentação, auxílio-periculosidade, insalubridade e adicional noturno aos PMS.

A Justiça do Espírito Santo classificou a paralisação como ‘greve branca’ e determinou multa de 100 mil reais por dia às associações que representam os policiais capixabas, caso haja descumprimento da decisão. As Forças Armadas e a Força Nacional estão no Estado patrulhando as ruas em conjunto com órgãos de segurança locais, segundo o Ministério da Defesa.