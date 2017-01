No Amazonas, criminoso em fuga posta foto em rede social

A foto viralizou rapidamente. Às 19h36 de domingo, o perfil de Brayan Bremer na rede Facebook postou uma foto inusitada. Dois homens na mata, imundos, descalços, fazendo pose com a legenda: ‘Na fulga (sic) da cadeia’. Integrante da facção Família do Norte (FDN), o rapaz é um dos centenas que conseguiram fugir do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, na tarde de domingo, antes de começar uma das maiores rebeliões da história do Brasil, que deixou sessenta mortos.

O rapaz que acompanhou Bremer na fuga e também aparece na foto é Francisco de Assis Oliveira Ferreira, recapturado nesta segunda-feira pela Polícia Militar amazonense.

A chacina – praticada contra integrantes do rival Primeiro Comando da Capital (PCC) – revela quanto as cadeias no país passaram a ser comandados pelos próprios criminosos, que fazem dentro delas o que bem entendem. Preso, Brayan usava constantemente sua conta na rede social. Exibia fotos lá dentro, postava molduras em homenagem à facção FDN e de saudade de suas filhas.

Brayan dava dicas também de que sua quadrilha planejava algo dentro da cadeia. No dia 23 de dezembro, às 17h42, ele postou uma nova foto na capa de seu perfil com a frase: “Se toda alegria é passageira, nenhum massacre será eterno. Liberdade”. A tal liberdade almejada veio ontem.