“Não queremos repetir o Carandiru”, diz governador do RN

5 /32 Presos rebelados Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (Avener Prado/Folhapress)

6 /32 Presos rebelados Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (ANDRESSA ANHOLETE/AFP)

8 /32 Presos rebelados Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (ANDRESSA ANHOLETE/AFP)

9 /32 Presos rebelados Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (ANDRESSA ANHOLETE/AFP)

10 /32 Presos rebelados Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (ANDRESSA ANHOLETE/AFP)

11/32 Preso utiliza escudo com as iniciais do PCC durante rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Natal, no Rio Grande do Norte - 16/01/2017 (Josemar Gonçalves/Reuters)