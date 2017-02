Gêmeos são acusados de matar tios e prima em briga por herança

Lucas Resende Matheus, 23 anos, foi preso nesta quinta-feira em sua casa, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de participação na morte da tia Soraya Gonçalves Resende, 37 anos, do marido dela, Wagner Salgado, 42, e da filha do casal e sua prima, Geovanna Resende, 9 anos, todos assassinados a tiros na casa onde viviam, em São Gonçalo, na madrugada de sexta-feira. O irmão gêmeo de Lucas, Matheus Resende Khalil, se entregou e também foi e encaminhado à prisão.

Segundo a polícia, Lucas confessou o crime e disse que sua mãe, Simone Gonçalves de Resende, irmã de Soraya, também está envolvida no caso. Um outro rapaz, de 15 anos, teria ajudado a cometer os assassinatos.

A principal hipótese da polícia é que o crime tenha sido motivado por uma briga pela herança do pai de Simone, que totalizaria cerca de 7 milhões de reais, incluindo imóveis.

Duas armas foram usadas – uma calibre 32 e outra 380 – com silenciadores, o que, para a polícia, evidencia ainda mais a tese de que o assassinato foi premeditado.

Com a morte da família, Simone torna-se a única beneficiada pela herança deixada pelo pai. Durante depoimento, ela alegou que não havia nenhum desentendimento na família e que sua irmã, que era adotada, sempre foi muito amada.

O crime

Imagens de uma câmera de segurança da rua mostram três homens parados diante do prédio por volta das 3h5o de sexta que, em seguida, entram no local. De acordo com a polícia, os crimes aconteceram por volta das 4h e os assassinos ficaram cerca de 50 minutos dentro do imóvel.

Os investigadores também trabalham com a hipótese de ter ocorrido luta corporal ou disparo acidental de uma das armas. Três dentes foram encontrados no local e não pertencem a nenhuma das vítimas, de acordo com a perícia. Outra hipótese da investigação para os dentes é que tenha havido um ritual de magia negra no local.

Salgado era advogado e diretor de eventos da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Colubandê, mas morreu em seguida. Soraya e a filha morreram no local.