Fugitivo de Manaus que postou foto em redes é piada na internet

O jovem Brayan Bremer se tornou nacionalmente conhecido ao postar, sem qualquer constrangimento, uma foto de sua fuga – ou “fulga”, como ele mesmo escreveu – do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, na tarde de domingo, pouco antes da rebelião que deixou 56 mortos. Integrante da facção Família do Norte (FDN), Brayan foi um dos presos que conseguiram escapar da prisão. No meio da mata, cheio de barro, ele posou para a selfie com o amigo Francisco de Assis Oliveira Ferreira, recapturado nesta segunda-feira pela Polícia Militar amazonense.

Brayan, no entanto, segue em liberdade e até já postou outra foto mandando um recado para as “solteiras” da capital amazonense. A desfaçatez do garoto, que em seu perfil no Facebook diz trabalhar na “Vasp” (Vagabundos Anônimos Sustentados pelos Pais), rendeu uma série de piadas nas redes sociais. Diversas montagens colocaram Brayan como estrela de filmes como Prenda-me Se For Capaz e Fuga das Galinhas.

Abaixo, a última postagem de Brayan e os principais memes sobre o fugitivo:

Só espero que o Netflix tenha a decência de fazer uma série sobre Brayan Bremer. Cada país tem o Prison Break que merece. — Glauber Macario (@glaubermacario) January 2, 2017

Brayan Bremer.

Nome gringo.

Fugitivo.

Comedor de jaca na floresta.

Altas aventuras.

Dono de um 3g poderosíssimo.

E o terror das solteiras. pic.twitter.com/vSZe8z0bMj — meu fechamento é vc (@tassiamel0) January 2, 2017

espero um dia ter um plano de internet tão bom quanto o desse brayan bremer que fugiu do presídio — elton (@eltoncrd) January 2, 2017