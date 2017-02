Frei de 80 anos é amarrado durante assalto no Espírito Santo

Em meio a crise na segurança pública do Espírito Santo, o frei Paulo Engel, de 80 anos, foi amarrado durante um assalto ao Convento da Penha, em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira, quando o religioso se preparava para encerrar as atividades da Igreja.

Dois criminosos abordaram o religioso e o amarraram enquanto roubavam o dinheiro arrecadado pelas ofertas durante as missas do convento. Em nota publicada na página oficial do Convento da Penha no Facebook, o frei Paulo Roberto Pereira, responsável pela segurança, afirmou que havia solicitado, na sexta-feira, reforço à Guarda Municipal e ao 38º Batalhão de Infantaria. Ainda segundo a nota, o frei Paulo Engel foi encaminhado ao hospital e passa bem.

Pereira informou também que as missas no Convento da Penha estão mantidas normalmente nesta terça-feira e citou a crise da segurança que o Espírito Santo vive já há onze dias, desde que parentes de policiais militares iniciaram uma manifestação em frente à batalhões, impedindo a saída dos agentes para o policiamento. “Vivemos tempos sombrios, mas seguimos crendo numa terra sem males. Pedimos a Deus que nos proteja neste momento de tanta insegurança em nosso Estado. Não podemos permitir que nos matem a esperança”, afirmou o religioso na nota.