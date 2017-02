Em cinco anos, nenhum médico foi cassado em SP por quebrar sigilo

zoom_out_map 1 /23 Marisa Letícia posa para ensaio fotográfico da Revista Claudia em 2010 (Christian Parente/Claudia)

zoom_out_map 2 /23 A ex-primeira-dama em evento do PT em 2016 (LEONARDO BENASSATTO/FUTURA PRESS/Folhapress)

zoom_out_map 3 /23 Lula abraça Marisa Letícia após vencer o segundo turno das eleições presidenciais, em 2002 (Arquivo)

zoom_out_map 4 /23 Marisa Letícia durante Encontro das Mulheres com Lula, em 2016 (Leonardo Benassatto/Futura Press)

zoom_out_map 5 /23 Marisa Letícia casou com o ex-presidente Lula em 1973 (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

zoom_out_map 6 /23 Lula e Marisa no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, em 2011 (INSTITUTO LULA/Dedoc)

zoom_out_map 7 /23 A ex-primeira-dama numa feira de estética no Jockey Club de São Paulo (/Dedoc)

zoom_out_map 8 /23 Lula ao lado de Marisa Letícia, em foto tirada em 2009

zoom_out_map 9 /23 A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva (LEONARDO SOARES/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 10 /23 O então presidente Lula desfila com Marisa Letícia em carro aberto durante cerimônia da posse de seu segundo mandato, em 2007 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

zoom_out_map 11 /23 Lula e Marisa Letícia, em 2009, durante visita oficial à Turquia (Ricardo Stuckert/Divulgação)

zoom_out_map 12 /23 A ex-primeira-dama Marisa Letícia teve três filhos com Lula (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

zoom_out_map 13 /23 O então presidente Lula e Marisa Letícia, desfilando no Rolls-Royce presidencial, durante a parada de 7 de Setembro, em 2004 (Gustavo Miranda/Agência o Globo)

zoom_out_map 14 /23 Marisa Letícia raspa a cabeça e a barba de Lula, que passava por um tratamento de câncer na laringe, em 2011 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

zoom_out_map 15 /23 Lula acompanhado de Marisa desfila no Rolls-Royce presidencial na cerimônia da posse do primeiro mandato, em 2003 (Luiz Antonio Ribeiro/VEJA)

zoom_out_map 16 /23 O então presidente Lula e Marisa Letícia, em frente às pirâmides de Gizé, durante visita ao Egito, em 2003 (Antonio Milena/Agência Brasil)

zoom_out_map 17 /23 Lula e Marisa Letícia no Rolls-Royce presidencial, após cerimônia de sua posse em janeiro de 2002 (Dedoc/Agência Brasil)

zoom_out_map 18 /23 A então primeira-dama Marisa Letícia em foto tirada em 2003 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

zoom_out_map 19 /23 O então metalúrgico e líder sindical Lula, ao lado de Marisa, durante a campanha presidencial de 1989 (Arquivo/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 20 /23 Marisa Letícia em foto de 1980, ano em que Lula foi preso pela ditadura militar (CLÓVIS CRANCHI SOBRINHO/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 21 /23 O então metalúrgico e líder sindical Lula, ao lado de Marisa, em 1981, durante a ditadura militar (REGINALDO MANENTE)

zoom_out_map 22 /23 Cerimônia de casamento de Marisa Letícia e Lula, em 1973 (ARQUIVO PESSOAL/Dedoc)

zoom_out_map 23/23 Marisa Letícia, aos 8 anos, no 2º ano do primário (ARQUIVO PESSOAL/Dedoc)

Nos últimos cinco anos, foram abertas 379 sindicâncias relacionadas à quebra de sigilo médico no estado de São Paulo, mas nenhum profissional perdeu o seu registro por isso. Na punição mais grave, três médicos foram suspensos do exercício da profissão por um prazo de 30 dias por terem vazado informações sigilosas de seus pacientes, segundo números do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) obtidos por VEJA.

O tema voltou a ganhar destaque após o vazamento de dados do diagnóstico da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu na sexta-feira, dia 3, em decorrência de complicações de um acidente vascular hemorrágico (AVC). Um exame tomográfico feito no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo (SP), circulou em grupos de WhatsApp logo no primeiro dia de internação. Uma médica do Hospital Sírio-Libanês, para onde a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi encaminhada, foi demitida por justa causa sob a suspeita de ter repassado informações da ex-primeira-dama.

O Cremesp abriu sindicância para apurar os dois casos. Levando em conta o retrospecto do conselho, no entanto, a tendência é que os episódios resultem apenas em uma advertência ou censura. Das 379 sindicâncias abertas entre 2012 e 2016, relacionadas à quebra de sigilo médico, 87 tiveram o julgamento concluído – 48 médicos foram considerados culpados e 39, inocentados. Dos 48 culpados, a grande maioria (45) recebeu penas que vão de advertência confidencial (26) a uma censura pública (19), quando a repreensão é veiculada na imprensa.

A cassação do registro médico é classificada pela categoria como uma “pena de morte” – por isso, só é aplicada em casos extremos, que geralmente envolvem a polícia, como assédio sexual, indução à morte e erros grotescos. Um exemplo clássico é o do ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por estupro, tentativa de estupro e atentado violento ao pudor. Segundo o Cremesp, 26 médicos foram cassados entre 2012 e 2016.

O procedimento no conselho médico é semelhante ao que acontece na Justiça comum. A sindicância é aberta quando uma queixa é protocolada no Cremesp ou quando um assunto ganha repercussão (como aconteceu com Marisa). Depois, é avaliado se há indícios para instaurar um processo. Se houver, é designado um relator e colhido os depoimentos de cada lado. Em seguida, acontece a fase de instrução. O julgamento, por fim, é feito por um colegiado constituído de 41 conselheiros – médicos que são eleitos pela categoria para um mandato de cinco anos.

O procedimento costuma durar de dois a cinco anos, segundo o presidente da Cremesp, Mauro Gomes Aranha de Lima. “O conselho tem uma obrigação legal e ética para apurar se houve indício de infração médica, assim como não tem o de prejulgar. Só ao fim é que nós podemos nos manifestar sobre o caso. O processo tem um rito análogo ao do Judiciário. É dado direito a ampla defesa e ao contraditório”, afirmou Lima.

O artigo 73 do código de ética médica veda “revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente”. O texto ainda tem um adendo: “Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal”.

VEJA tentou obter números nacionais, mas o Conselho Federal de Medicina disse não ter informações de todo o país, porque os bancos de dados dos conselhos regionais não são unificados.