Cidades do ES cancelam carnaval por falta de policiamento

A falta de segurança no Espírito Santo tornou as comemorações de Carnaval impossíveis em algumas cidades, principalmente do sul do Estado. Os municípios de Piúma, Anchieta, Colatina, São Mateus, Presidente Kennedy decretaram que não vão realizar as festividades nos balneários.

Na capital Vitória, em Vila Velha e em Guarapari, a festa vai acontecer com segurança reforçada por militares da Força Nacional e das Forças Armadas.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petrit, divulgou uma nota dizendo que aguarda a volta do policiamento nas ruas. “Pedimos a compreensão de todos e esperamos a imediata resolução dessa crise que afeta a segurança das nossas famílias”.

Há opções de entretenimento em outras cidades, como Marataízes, por exemplo, que manteve a programação de Carnaval. O mesmo acontece em Guarapari, onde, segundo a prefeitura, os blocos de rua devem atrair milhares de pessoas.

(Com Estadão Conteúdo)