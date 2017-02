‘Ano que vem pode ser o último carnaval público’, diz Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria, afirmou nesta sexta-feira que pretende privatizar o sambódromo do Anhembi até o Carnaval de 2019. Ele disse que já existem interessados na compra do bem municipal, que todos os anos é palco do Carnaval de São Paulo.

Segundo Doria, a venda para a iniciativa privada ampliaria a captação de investimentos para o Anhembi, que além do sambódromo tem um grande espaço para receber eventos.

“Ano que vem provavelmente será o último Carnaval público”, disse ele.

Cortes

A gestão Doria cortou neste ano os gastos com a comida e a bebida à vontade no camarote. Diferente dos anos anteriores, agora quem quer consumir tem que pagar. De acordo com Doria, a prefeitura desembolsou 130.000 reais para custear o camarote neste ano – em 2016, a despesa foi de 2,7 milhões de reais, disse o prefeito.

“O tempo da mordomia acabou”, afirmou o prefeito que ficou das 22h às 2h no camarote sem comer e beber nada. Conhecido por dormir pouco, o prefeito marcou agenda para este sábado às 9 horas no Grajaú.