Você sabe o que é a cultura do cancelamento?

Essa tendência, chamada cultura do cancelamento, ganhou tanta força que, agora, empresários do ramo artístico consideram que não é mais uma questão de “se a pessoa vai ser cancelada”, mas de “quando ela será cancelada”.

Por esse motivo, artistas agora seguem uma espécie de manual de comportamento online para evitar criar polêmicas com seus nomes. Likes, comentários e publicações dessas pessoas passam por um crivo e, caso algo chame a atenção, a vida pública está ameaçada, pelo menos entre um nicho do público.

Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma, com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise. Mas a volta à normalidade on-line, sem ataques, e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível.