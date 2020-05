Você sabe a diferença entre isolamento social e lockdown? Veja Explica!

Desde do fim do mês de março, cidades brasileiras adotaram o isolamento social como forma de prevenir a rápida proliferação da doença. Mas diante dos números crescentes, algumas cidades estão iniciando o lockdown. O Ministério da Saúde definiu o lockdown como o “nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde”. Tudo que não for extremamente necessário à manutenção da vida e da saúde estará bloqueado. Somente trabalhadores essenciais têm a permissão de entrar ou sair da área isolada. Pessoas da área da saúde podem ir e vir. Fica proibida a circulação de carros, exceto para compra de alimentos ou medicamentos assim como o transporte de pessoas para hospitais. O uso de máscara de proteção é obrigatório. As nações mais afetados pela Covid-19 fazem parte do grupo que adotou esta medida restritiva de circulação de pessoas, e como exemplo temos a China, Itália, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido. Um relatório do Ministério da Saúde aponta que os países que o implementaram o lockdown num momento crítico conseguiram sair mais rápido do colapso.