Como Veneza luta para acabar com as inundações na cidade?

Construída em cima de uma laguna de pouca profundidade no Mar Adriático, Veneza tem uma característica que a torna única, a de ser uma cidade totalmente entrecortada pela água. O aquecimento global, porém, vem tornando o diferencial um problema constante por causa das enchentes.

Nas duas primeiras décadas do século passado, foram registradas na cidade apenas cinco enchentes em que o nível da água ultrapassou os 110 centímetros. Neste século já foram 130 e, em novembro de 2019, Veneza encarou uma inundação de 187 centímetros, a pior dos últimos cinquenta anos.

A esperança para conter o problema, e livrar os visitantes de andar semi-submersos, é a construção de uma barreira na boca da laguna, que é, atualmente, a maior obra pública em andamento no mundo. Com as suas obras iniciadas em 2003, o Mose, Módulo Eletromecânico Experimental, deveria ter sido entregue há 12 anos. Com o atraso da obra, há o medo de que o aquecimento global deixe o projeto obsoleto em pouco tempo.