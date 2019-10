Bruna Lombardi: ‘Envelhecer é um privilégio’

Aos 67 anos, Bruna Lombardi soma uma prolífica carreira em diversas frentes. Começou a trabalhar aos 14 anos como modelo. Saltou para as novelas aos 20 e poucos. Comandou um programa de entrevistas. Abraçou o cinema nacional. Lançou dez livros. E hoje se divide entre influenciadora digital, com o site Rede Felicidade, e a série da HBO, criada e protagonizada por ela, A Vida Secreta dos Casais – que retorna para sua segunda temporada no domingo, 13.

Em entrevista a VEJA, Bruna fala sobre sua trajetória, do trabalho em família (a série conta com a participação de seu marido, Carlos Alberto Riccelli – com quem ela está há 40 anos – e do filho, Kim Riccelli) e da beleza exuberante que ostenta sem o auxílio de plásticas ou do famigerado botox. “A pele boa vem de uma vida vivida com inteireza”, diz, sorridente. “Tive grandes momentos de derrota e de vitória. Aprendi a nem me deslumbrar com um elogio, nem me amargurar com uma crítica.”

Sobre o passar do tempo, Bruna garante com leveza: “Eu acho envelhecer um grande privilégio, inclusive porque a outra opção seria não envelhecer. Não estar viva. E eu amo a vida. Envelhecer não é só um privilégio, como acho uma maravilha lidar com o tempo. O tempo é um grande mestre. Uma grande fonte de sabedoria.”

Avessa a temas políticos, a atriz e roteirista fez críticas ao trato dos governantes mundiais ao meio ambiente e ao momento de polarização. “Estamos mexendo com o futuro de um planeta. Vai chegar um momento que nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a ganância do mundo, vai te comprar um copo d’água. Você não come dinheiro, não respira dinheiro”, diz. “O momento que estamos vivendo é de extrema polarização. Na extrema polarização não importa mais quem tem razão. Todos os extremos são perigosos. Os extremos levam à guerra. Venho de uma família que passou pela guerra”, conta ao se emocionar com a história dos pais durante a II Guerra na Itália — Bruna é filha do fotógrafo e cineasta italiano Ugo Lombardi e da atriz austríaca Yvonne Sandner.