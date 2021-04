SP anuncia fase de transição e libera comércio e atividades religiosas

Nesta sexta-feira, 16 de abril, o estado de São Paulo anunciou que entrará em uma fase de transição já a partir deste domingo. O comércio poderá reabrir e estão liberadas as celebrações religiosas.

Ainda entre os planos do estado, para o dia 24 de abril está prevista a volta da operação do setor de serviços, que conta com a reabertura de bares, restaurantes e academias. Segundo as autoridades, a decisão foi tomada levando em conta as recentes quedas da taxa de ocupação de leitos na região, que saiu de mais de 90% há semanas para 85,3% nesta sexta.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 85.774 novos casos de coronavírus e 3.305 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.832.455 infectados, 368.749 óbitos e 12.298.863 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 65.612 casos e de 2.862 mortes. No Brasil, 25.724.327 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 9.012.159 a segunda. No mundo, 848 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

