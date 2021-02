Doria suspende restrições do Plano SP a partir deste fim de semana

Nesta quarta-feira, três de fevereiro, o governador do estado de São Paulo, João Doria, suspendeu as restrições impostas no estado a partir deste fim de semana. Bares, restaurantes e shoppings poderão voltar a abrir até oito horas por dia com 40% da sua capacidade. Além disso, o horário máximo para o funcionamento vai até às 20h

Nas últimas 24 horas, foram registrados 56.002 novos casos de coronavírus e 1.254 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.339.420 infectados, 227.563 óbitos e 8.236.864 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 48.935 casos e de 1.057 mortes. No mundo, mais de 104 milhões de pessoas já foram vacinadas.

