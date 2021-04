Brasil ultrapassa marca de 6% da população vacinada com duas doses

Nesta terça-feira, 27 de abril, o Brasil ultrapassou a marca de 6% da população com esquema vacinal completo. Cerca de 13 milhões e 800 mil pessoas tomaram as duas doses de vacina contra Covid-19. O contingente que tomou, ao menos, uma dose é superior a 14,2%. Ao todo, o Brasil aplicou 43,9 milhões de unidades de imunizantes, de acordo com levantamento de VEJA. Nas últimas 24 horas, foram registrados 72.140 novos casos de coronavírus e 3.086 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

No total, o país acumula agora 14.441.563 infectados, 395.022 óbitos e 12.992.442 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 56.927 casos e de 2.431 mortes. No Brasil, 30.171.054 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 13.886.784 a segunda. No mundo, 1 bilhão e 40 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

