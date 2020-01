Roberto Justus: O eterno aprendiz

Roberto Justus já era um publicitário bem-sucedido quando se converteu em celebridade nacional. Ele ganhou projeção na TV com a gincana corporativa ‘O Aprendiz’ — desde 2004 apresentou nove temporadas da atração, que estreará sua próxima edição em 11 de maio, na Band.

Quando não está na tela, Justus atrai atenção por sua vida amorosa movimentada: ex de beldades como Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, já contabiliza quatro casamentos. Depois de sete anos com a influencer Ana Paula Siebert, ele recentemente anunciou uma novidade: aos 64 anos será pai pela quinta vez. Na entrevista, Justus fala dos desafios de colocar mais um rebento no mundo.

E garante: a paternidade o fez desistir da tentação de — à maneira de Donald Trump, estrela da versão americana de ‘O Aprendiz’ — concorrer à Presidência do país em 2022.