Os Três Poderes: Os próximos capítulos da CPI da Pandemia

Com a presença de Ricardo Ferraz mediando o debate, os colunistas de VEJA Ricardo Rangel, Dora Kramer e José Casado comentam os desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, que agora conta com os depoimentos do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Os articulistas também falam sobre a última pesquisa presidencial divulgada pela edição desta semana da revista, que mostra Jair Bolsonaro ainda na dianteira.