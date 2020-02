O encontro entre Lula e o papa vai causar um desastre no Vaticano

Duas vezes condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula será recebido pelo Papa Francisco na próxima semana. O encontro poderá gerar uma notícia que será manchete em todos os jornais caso se materialize uma das seguintes hipóteses.

Se Lula confessar tudo o que fez, vai reproduzir o encontro entre o Papa e o Poderoso Chefão, interpretado por Al Pacino, no terceiro filme da série.

Se aparecer por lá com a fantasia de alma viva mais pura do Brasil, e o Papa acreditar na conversa fiada, o anfitrião e o visitante poderão ser castigados com um raio bíblico que reduzirá a escombros o Vaticano