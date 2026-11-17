6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Ucrânia X Geórgia - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Heorhii Sudakov, entra Valeriy Bondar.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Luka Lochoshvili (Geórgia) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Chakvetadze, entra Giorgi Gagua.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Otar Kakabadze, entra Giorgi Maisuradze.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Giorgi Kvernadze, entra Irakli Yegoian.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Nika Gagnidze, entra Giorgi Moistsrapishvili.
38'
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2ºTEMPO
VAR: revisão de cartão vermelho (Geórgia).
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nika Gagnidze (Geórgia).
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giorgi Kochorashvili (Geórgia).
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luka Lochoshvili (Geórgia).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Gennadiy Synchuk, entra Oleksii Kashchuk.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Danylo Sikan, entra Roman Yaremchuk.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Otar Kakabadze (Geórgia).
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Ucrânia: sai Igor Krasnopir, entra Oleg Ocheretko.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Geórgia: sai Zuriko Davitashvili, entra Budu Zivzivadze.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor Krasnopir (Ucrânia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
1'
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1ºTEMPO
Gol do Ucrânia! Danylo Sikan marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ucrânia x Geórgia!
Andrea Maldera
TECNICO
R. Svanadze
TECNICO
Martin Matosa
ÁRBITRO