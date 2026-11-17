6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Polônia X Suécia - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Sebastian Szymański, entra Mateusz Zukowski.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Gustaf Lagerbielke, entra Genesis Antwi.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Piotr Zieliński, entra Łukasz Poreba.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Alieu Njie, entra Daniel Svensson.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sebastian Szymański (Polônia).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Adrian Benedyczak, entra Robert Lewandowski.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Yasin Ayari, entra Dejan Kulusevski.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai V. Gyokeres, entra Anthony Elanga.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kacper Potulski (Polônia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Suécia: sai Eric Smith, entra Victor Lindelöf.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Marcel Regula, entra Michał Skóraś.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Polônia: sai Arkadiusz Pyrka, entra Tomasz Kędziora.
24'
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1ºTEMPO
Gol do Suécia! Hugo Larsson marca. Assistência de V. Gyokeres.
16'
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1ºTEMPO
Gol do Polônia! Adrian Benedyczak marca. Assistência de Arkadiusz Pyrka.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Polônia x Suécia!
J. Urban
TECNICO
G. Potter
TECNICO
Felix Zwayer
ÁRBITRO