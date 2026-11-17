6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Israel X Áustria - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Konrad Laimer, entra Yanik Spalt.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Eli Dasa, entra Yarden Shua.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Dor Peretz, entra Gabi Kanikovski.
21'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Áustria).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Manor Solomon, entra Dor Turgeman.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Ethane Azoulay, entra Omri Gandelman.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Raul Florucz, entra Christoph Baumgartner.
17'
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2ºTEMPO
Gol do Áustria! Sasa Kalajdzic marca.
8'
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2ºTEMPO
Substituição no Israel: sai Idan Toklomati Jorno, entra Roy Revivo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Felix Bacher, entra Michael Svoboda.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Phillipp Mwene, entra Stefan Posch.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Áustria: sai Luca Weinhandl, entra Michael Gregoritsch.
36'
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1ºTEMPO
Gol do Israel! Dor Peretz marca. Assistência de Eli Dasa.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Israel x Áustria!
R. Ben Shimon
TECNICO
R. Rangnick
TECNICO
Davide Massa
ÁRBITRO