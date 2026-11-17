6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Irlanda X Kosovo - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Mergim Vojvoda, entra Bleon Kurtulus.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Fisnik Asllani, entra Albion Rrahmani.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai James Abankwah, entra Rocco Vata.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Elvis Rexhbecaj, entra Dion Kacuri.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai John Egan, entra Jake O'Brien.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Jack Moylan, entra Chiedozie Ogbene.
30'
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2ºTEMPO
Gol do Irlanda! Jack Moylan marca. Assistência de Liam Kitching.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para John Egan (Irlanda).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Vedat Muriqi, entra Baton Zabergja.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Kosovo: sai Lindon Emerllahu, entra Ron Raqi.
5'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Irlanda! Troy Parrott converte.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Liam Scales, entra Harvey Vale.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Irlanda: sai Ryan Manning, entra Liam Kitching.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mergim Vojvoda (Kosovo).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Manning (Irlanda).
28'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Irlanda! Troy Parrott converte.
26'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Kreshnik Hajrizi (Kosovo) é expulso.
4'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Liam Scales (Irlanda).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Irlanda x Kosovo!
H. Hallgrímsson
TECNICO
F. Foda
TECNICO
Edgars Malcevs
ÁRBITRO