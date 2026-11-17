6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Hungria X Irlanda do Norte - 17/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Attila Osváth, entra Ákos Szendrei.
38'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Milos Kerkez (Hungria).
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Isaac Price, entra Paul Smyth.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Áron Csongvai, entra Jozef Urblík.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Bendeguz Bolla, entra Milan Pető.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Irlanda do Norte! Justin Devenny marca. Assistência de Shea Charles.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hungria: sai Callum Styles, entra Rajmund Tóth.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Patrick Kelly, entra Kieran Morrison.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Terry Devlin, entra Brodie Spencer.
11'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Trai Hume (Irlanda do Norte).
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pierce Charles (Irlanda do Norte).
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Barnabás Varga (Hungria).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Irlanda do Norte: sai Tom Atcheson, entra Josh Magennis.
35'
•
1ºTEMPO
Gol do Hungria! Barnabás Varga marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Hungria x Irlanda do Norte!
M. Rossi
TECNICO
M. O'Neill
TECNICO
Marco Guida
ÁRBITRO