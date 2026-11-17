6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Dinamarca X Noruega - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Antonio Nusa, entra Eivind Helland.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Erling Haaland (Noruega).
45'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Noruega! Erling Haaland converte.
45'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Noruega).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Mohammed Daramy, entra Mathias Jensen.
38'
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2ºTEMPO
Gol do Noruega! M. Odegaard marca.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Julian Ryerson (Noruega).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Patrick Berg, entra Oscar Bobb.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Rasmus Kristensen, entra Alexander Bah.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Rasmus Hojlund, entra William Osula.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Dinamarca: sai Mikkel Damsgaard, entra Victor Froholdt.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai A. Sorloth, entra Andreas Schjelderup.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Noruega: sai Torbjørn Heggem, entra David Møller Wolfe.
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rasmus Kristensen (Dinamarca).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Leo Østigård (Noruega).
37'
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1ºTEMPO
Gol do Noruega! Erling Haaland marca. Assistência de M. Odegaard.
33'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Noruega).
14'
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1ºTEMPO
Gol do Dinamarca! Pierre-Emile Højbjerg marca. Assistência de Gustav Isaksen.
11'
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1ºTEMPO
Gol do Dinamarca! Rasmus Hojlund marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Dinamarca x Noruega!
B. Riemer
TECNICO
S. Solbakken
TECNICO
Halil Umut Meler
ÁRBITRO