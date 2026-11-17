6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: Bósnia X Romênia - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikola Katić (Bósnia).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tony Strata (Romênia).
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Esmir Bajraktarević, entra Samed Baždar.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Bósnia! Esmir Bajraktarević marca. Assistência de Kerim Alajbegovic.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Catalin Cirjan (Romênia).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Vladimir Screciu, entra Catalin Cirjan.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ermedin Demirović (Bósnia).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrei Coubiș (Romênia).
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Răzvan Marin (Romênia).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Ianis Hagi, entra marius corbu.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Daniel Birligea, entra Florinel Coman.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Andrei Rațiu, entra Tony Strata.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Benjamin Tahirovic, entra Arjan Malić.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Ermin Mahmić, entra Armin Gigovic.
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ivan Bašić (Bósnia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Jovo Lukić, entra Ermedin Demirović.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Bósnia: sai Zinedin Smajlovic, entra Nikola Katić.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Romênia: sai Vlad Dragomir, entra Alexandru Cicâldău.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Bósnia! Benjamin Tahirovic marca.
6'
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1ºTEMPO
Gol do Romênia! Daniel Birligea marca. Assistência de Dennis Man.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Bósnia x Romênia!
S. Barbarez
TECNICO
G. Hagi
TECNICO
Jose Maria Sanchez Martinez
ÁRBITRO