6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Segunda-feira, 16/11•16h45
Minuto a Minuto: Suíça X Escócia - 16/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Gol do Suíça! Zeki Amdouni marca. Assistência de Alvyn Sanches.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Zachary Athekame, entra Roggerio Nyakossi.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Lewis Ferguson, entra Kristi Montgomery.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Christie (Escócia).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Samuel Ballet, entra Breel Embolo.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Nico Elvedi, entra Ricardo Rodríguez.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Remo Freuler, entra Djibril Sow.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Suíça: sai Winsley Boteli Mokango, entra Zeki Amdouni.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai John McGinn, entra Kieron Bowie.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Oliver McBurnie, entra Ben Gannon-Doak.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Billy Gilmour, entra Ryan Christie.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrew Robertson (Escócia).
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Oliver McBurnie (Escócia).
6'
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2ºTEMPO
Gol do Suíça! Alvyn Sanches marca. Assistência de Winsley Boteli Mokango.
2'
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2ºTEMPO
Gol do Suíça! Winsley Boteli Mokango marca. Assistência de Samuel Ballet.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
37'
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1ºTEMPO
Substituição no Escócia: sai Aaron Hickey, entra Nathan Patterson.
22'
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1ºTEMPO
Gol contra! Lewis Ferguson (Escócia) marca contra.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Suíça x Escócia!
M. Yakin
TECNICO
Sébastien Pocognoli
TECNICO
Danny Makkelie
ÁRBITRO